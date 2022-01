Nach einem Brand in Pirna sind zwei Mehrfamilienhäuser unbewohnbar. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN bestätigte, brach der Brand am Freitagabend aus. Die Löscharbeiten hätten bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Dafür musste auch die B172 in Pirna gesperrt werden. Zeitweilig habe man 24 Menschen in Sicherheit bringen müssen. Sie seien vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht worden.



Laut Polizei waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Am Sonnabendvormittag wurde noch Brandwache gehalten. Ein Brandursachenermittler hat die Arbeit aufgenommen. Es wurde niemand verletzt. Angefacht durch den Wind griff das Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus über, das nun ebenfalls unbewohnbar ist. Der Schaden wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Das verheerende Ausmaß des Brandes zeigte sich am Tag - der Dachstuhl ist komplett zerstört. Bildrechte: Daniel Förster