Grundsätzlich sei auch derjenige zum Ersatz der Kosten eines Feuerwehreinsatzes verpflichtet, "in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist." Für die Verwaltung ist unstrittig, "dass der Feuerwehreinsatz im Interesse des Patienten erfolgt ist, der aufgrund seines Gesundheitszustandes in der konkreten Situation auf Hilfe angewiesen war", so Amtsleiter Walther. Rettungsdiensteinsätze zur Rettung von Menschen in Not seien grundsätzlich kostenpflichtig. Allerdings würden das die meisten nicht bemerken, weil die Kosten dafür mit den Krankenkassen abgerechnet werden.

Kosten würden nur dann nicht erhoben, wenn sie für den Betroffenen eine unbillige Härte darstellen würden. So eine Härte habe sich "nicht per se aufgedrängt". Auch habe die Familie keine weiteren Billigkeitsgründe genannt, "die eine Kostenbefreiung hätten rechtfertigen können", hieß es weiter.

Wie würde in anderen Städten in solchen Fällen gehandelt? Bei Nachfragen bei anderen Feuerwehren in Sachsen und Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern fielen Sätze wie: "Das würde es bei uns so nicht geben" oder "das klärt man doch freundlicher, gerade wenn es alte Menschen betrifft". Namentlich zitieren lassen wollen sich die Feuerwehr-Kollegen nicht. Auch Sachsens Landesfeuerwehrverband verweist aufs Landesgesetz und die Satzungen der Kommunen, in denen sie die Kostenweitergabe regeln. Verbraucherexperten verweisen auf die private Haftpflichtversicherung, die man als Betroffener ansprechen könnte. Eine Garantie für Zahlung der Kosten gebe es aber nicht - vor allem nicht, wenn bei einem Einsatz nichts zerstört oder kaputt gegangen sei.