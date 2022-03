Den Forststeig Elbsandstein gibt es laut Uwe Borrmeister seit April 2018. Fünf Jahre lang planten der Sachsenforst und die tschechische Forstverwaltung Lesy České republiky die Trekkingroute. Der ingesamt mehr als 100 Kilometer lange Weg ermöglicht es Besucherinnen und Besuchern in den Monaten April bis Oktober, mehrere Tage grenzüberschreitend und siedlungsfern durch die Wälder an der Grenze der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik zu wandern. Die Route beginnend in Schöna an der Elbe über Ostrov auf der tschechischen Seite bis zur Kurstadt Bad Schandau führt dabei über zwölf Tafelberge und 17 Aussichtspunkte, darunter der Großer Zschirnstein, der Hoher Schneeberg und der Papststein. Unterwegs ist es möglich, in Trekkinghütten und auf Biwakplätzen des Sachsenforst sowie bei touristischen Partnern zu übernachten.