Erhöhte Aufmerksamkeit sei besonders im Forstbezirk Bärenfels sowie in den Gebieten Hohwald, Unger und im linkselbischen Bereich gefragt. Entgegen anders lautender Medienberichte sind jedoch derzeit keine Sperrungen von Waldwegen im Kahleberggebiet bekannt, wie der Sachsenforst am Freitag auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte.

Erhöhte Vorsicht ist dem Sachsenforst zufolge auch in einzelnen Lagen der Sächsischen Schweiz angebracht sowie in höheren Lagen des Erzgebirges und im Vogtland. Eishänge und Schneelasten seien von Freiberg bis an die tschechische Grenze zu beobachten. Auch das Forstamt Bautzen hatte über gefährliche Schnee und Eishänge in den Wäldern informiert und zur Vorsicht gemahnt. Da auch in den kommenden Tagen weitere Schneefälle angekündigt sind, bestehe dort sogar Lebensgefahr.