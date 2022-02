Auch der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge meldete einen Fall. Bei einer verendeten Graugans am Kiessee Pratzschwitz sei das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden, so das Landratsamt. Das Risikogebiet mit Aufstallungsgebot umschließt die Ortschaften Birkwitz und Pratzschwitz. Geflügelhalter im restlichen Landkreis sind aufgerufen, Verluste im Geflügelbestand abzuklären und beim Handel mit Geflügel vorsichtig zu sein.

Vogelgrippe oder Geflügelpest Die Klassische Geflügelpest ist eine besonders schwer verlaufende Form der Aviären Influenza (den Vogel betreffende Grippe) bei Geflügel und anderen Vögeln. Sie wird durch bestimmte Viren verursacht - anders als es die Bezeichnung "Geflügelpest" (Pest wird durch Bakterien ausgelöst) vermuten lässt. Diese "Vogelgrippe", wie sie in der Öffentlichkeit bezeichnet wird, ist eine Tierseuche, welche bei Einschleppung in Nutzgeflügelbestände hohe Verluste verursachen kann und deshalb frühzeitig Maßnahmen erfordert. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Seit Beginn der erneuten Ausbreitung der Geflügelpest Mitte Oktober 2021 sind besonders im Norden Deutschlands zahlreiche Fälle von Vogelgrippe bei Wildvögeln und auch in Hausgeflügelbeständen nachgewiesen worden. Bereits im Frühjahr 2021 war es im Landkreis Görlitz und in mehreren Gebieten Mitteldeutschlands zu Fällen von Geflügelpest gekommen. Im Mai war die Stallpflicht in Sachsen wieder aufgehoben worden.