Neben dem Arschbomben-Wettbewerb drehte sich am Sonntag am Sprung-Turm-Tag auch sonst alles um den 10 Meter hohen Turm. So konnten die Besucherinnen und Besucher beim Sprungturm-Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen. Außerdem gab es eine Vorführung der Masters-Springer des Dresdner SC. Dabei wurden die verschiedenen Sprünge erklärt und zudem ein Ausblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft im Wasserspringen in Japan gegeben.