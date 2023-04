In Wilsdruff haben Unbekannte am Montagmorgen gegen 4:20 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizeiangaben vor Ort machten die Täter mutmaßlich Beute. Sie sollen in Richtung Autobahn geflohen sein. Die Filiale der Sparkkasse wurden durch die Explosion schwer beschädigt. Passanten wurden nicht verletzt. Die S192, die Freiberger Straße, ist wegen der Ermittlungen der Polizei aktuell gesperrt.

Die Filiale der Sparkasse wurde durch die Explosion schwer beschädigt. Bildrechte: Roland Halkasch