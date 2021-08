Die aus Pirna abgeschobene georgische Familie ist zurück in Sachsen. Die Maschine aus Tiflis sei am Mittwochmittag in Berlin gelandet, sagte ein Sprecher der Landesdirektion Sachsen. Nach ihrer rechtswidrigen Abschiebung befand sich die Familie fast 70 Tage in Georgien. Nun soll sie wieder nach Pirna gebracht werden. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet. Nach Information der Zeitung war am Mittwoch aber lediglich die Mutter mit sechs ihrer Kinder in Berlin gelandet. Der Vater und die jüngste Tochter hatten demnach einen positiven PCR-Test und mussten zurückbleiben. Wann die beiden nachkommen, ist noch unklar. Trotzdem war die Freude über die Rückkehr groß. Das zeigt ein in einen Tweet eingebundenes Video der SZ-Reporterin Franziska Klemenz.