Die im Juni 2021 von Pirna nach Georgien abgeschobene Familie ist wieder vollständig nach Sachsen zurückgekehrt. Der Vater und die jüngste Tochter seien am Mittwoch in Berlin gelandet, berichtete die "Sächsische Zeitung" am Donnerstag. Die sieben anderen Familienmitglieder waren bereits am 18. August in Deutschland angekommen.