Der aus dem Tierheim Freital gestohlene Hund ist am Donnerstagmorgen in der Dresdner Südvorstadt gefunden worden. Zeugen hatten den Welpen in einer Wohnunge eines 31 Jahre alten Deutschen an der Hochschulstraße gesehen. Sie riefen die Polizei. Die konnte den Rassehund Biggi sicherstellen und wieder ans Tierheim Freital übergeben. Die Polizei ermittelt jetzt, wie der Mann in den Besitz des Hundes kam.