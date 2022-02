Eine glatte Straße ist am späten Montagabend einer Autofahrerin in der Sächsischen Schweiz zum Verhängnis geworden. Die Frau kam auf der Talstraße in Rosenthal-Bielatal in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Wie ein Reporter berichtete, durchbrach das Auto ein Brückengeländer, stürzte rund drei Kilometer tief in den Mühlengraben und klemmte dort zwischen zwei Mauern fest.



Ersthelfer bargen die Autofahrerin und ein Mädchen aus dem Auto. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht - die Frau wegen ihrer Verletzungen und das Kind zur Beobachtung. Der Sachschaden wurde vor Ort auf rund 25.000 Euro beziffert.