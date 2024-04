Bildrechte: Marko Förster

Nach Waldbrand Feuerwehren bekämpfen Glutnester in Sächsischer Schweiz

03. April 2024, 11:06 Uhr

Am Dienstag kam es zu einem Waldbrand in der Sächsischen Schweiz. 70 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen in einer Schlucht in der Kernzone des Nationalparks. Die Situation ist auch am Mittwoch noch nicht ausgestanden.