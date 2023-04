Feuerwehr und Rettungsdienst haben am Montagvormittag mehrere Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin einer Grundschule in Pirna medizinisch versorgt. Wie die Polizei mitteilte, klagten die Personen nach dem Sportunterricht über Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme und Atemnot. Demnach wurden mehrere Personen in ein Krankenhaus gebracht, die meisten habe man aber vor Ort betreuen können.