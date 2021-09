Man habe im Einstellungsverfahren gemerkt, dass die jungen Leute gern in den großen Städten arbeiten möchten, in Leipzig und Dresden, so die Schulamtssprecherin. Für die Schulen außerhalb sei das ein großes Dilemma. "Wir müssen gucken, die Bewerber zu begeistern, dorthin zu gehen", so Nikolov. Man hoffe, jetzt mit einer sachsenweiten Ausschreibung die Stellen besetzen zu können.