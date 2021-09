Bistum Dresden-Meißen Missbrauchsfälle in katholischer Kiche: Grab in Heidenau soll geöffnet werden

Hauptinhalt

Immer wieder werden Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche öffentlich. Anfang des Jahres brachte eine Recherche einer Dresdner Zeitung Licht in die dunkle Vergangenheit der Gemeinde in Heidenau. Dort soll in den 60-Jahren ein Pfarrer mehrfach Mädchen missbraucht haben. Nun läuft die Aufarbeitung des Falls an, die im Bistum Dresden-Meißen über Jahre nicht stattgefunden hatte.