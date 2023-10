Herbstzeit ist Paarungszeit

Ungefähr von Anfang September bis Mitte Oktober haben die Rothirsche laut Knut König Brunft, also Paarungszeit. Charakteristisch dafür ist das laute Röhren der Hirsche. Denn meist gibt es mehrere Anwärter, wenn es um die Begattung eines Kahlwildrudels gebe. So werden die weiblichen Hirschrudel genannt. Um herauszufinden, welcher Hirsch der stärkste ist und sich paaren darf, wird kräftig geröhrt, um Konkurrenten abzuschrecken. Lässt sich ein anderer Hirsch davon nicht beeindrucken, kommt es auch mal zu einem Kampf, so König. Der Gewinner trage von nun an den Titel "Platzhirsch". Die diesjährige Wanderung findet in der Nähe von Schneeberg statt. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Damit wir einen Hirsch hören, hat Knut König sich in den vergangenen Tagen mächtig ins Zeug gelegt. Er war mehrfach im Wald unterwegs, um zu sehen, ob sich hier überhaupt Hirsche niedergelassen haben. Man braucht immer ein wenig Glück bei der Hirschsuche, sagt König. Wir seien eigentlich ein wenig zu früh unterwegs, weshalb wir uns wohl erst noch ein wenig gedulden müssen. Außerdem sei es für die aktuelle Jahreszeit sehr warm, weshalb viele Hirsche noch keine Lust hätten, sich zu paaren. Meine Euphorie ist etwas gebremst.

Bei den sommerlichen Temperaturen Ende September ist es für die Hirsche noch zu warm für die Brunft. Das sind die Tiere nicht gewohnt. Deshalb werden sich viele sicherlich erst im Laufe der kommenden Wochen paaren. Knut König Exkursionsführer

Der Rothirsch ist eines der größten Säugetiere Deutschlands. Bildrechte: imago images/blickwinkel

Die Hirsch-Pirsch geht los

Immer schön im Entenmarsch hintereinander laufen wir immer tiefer in den Wald hinein. An einer Futterstelle gleich neben einem Hochsitz erklärt uns Knut König wie Jäger von hier aus die Tiere beobachten und entscheiden, ob sie gesund seien oder nicht, ob sie abgeschossen werden müssen oder nicht. Es sei die wichtigste Aufgabe eines Jägers, den Wald und seine Population zu schützen. Viele natürliche Fressfeinde hätten Hirsche zudem nicht. Da sie zu den größten Säugetieren Deutschlands gehören, gibt es laut König nicht viele Waldbewohner, die sich mit so einem Hirsch anlegen. Teilweise würden Wolfsrudel Hirsche jagen. Luchse, Uhus oder Adler könnten nur junge oder kranke Hirsche erlegen. Die Jagd ist laut Knut König eine der größten Faktoren in Bezug auf die Population der Tiere. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Faszination Wild

Unterwegs komme ich mit Anna ins Gespräch. Sie erzählt mir von einer Erfahrung vor ein paar Jahren, bei der sie einem Rehbock im hohen Gras gegenüberstand. "Wir schauten uns für ein paar kurze Augenblicke an, wie festgewachsen. Und dann ist das Reh weggerannt." Das hat sie beeindruckt. So eine Begegnung würde sie hier sicher wiederholen wollen.

Ein Stückchen weiter zeigt uns Knut König das Geweih eines Hirsches, das die Tiere zur Verteidigung einsetzen. Den Kopfschmuck aus Knochensubstanz scheuern sich die Tiere einmal im Jahr an Bäumen ab. Danach wächst direkt wieder ein neues Geweih. Dies sei nicht mit Hörnern von Ziegen, Gämsen oder Muffelwild zu verwechseln, welche laut König ein Leben lang wachsen. Knut König hat einige Geweihe zur Veranschaulichung dabei. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Es ist ein Hirsch entsprungen

Langsam, aber sicher, wird es dunkler und dunkler. Unsere Wanderung wird anstrengender. Zuerst waten wir durch ein Meer aus Blaubeersträuchern und dann geht es einen steilen Hang hinauf. Plötzlich hören wir ein lautes Röhren.

Oh, das war aber jetzt ein Hirsch, oder? Teilnehmerin

Knut König ist sich sicher, das war einer. Jetzt bin ich auch aufgeregt.

Oben angekommen, flüstern plötzlich alle nur noch. Ich frage mich kurz warum. Na klar, wir müssen leise sein, um die Hirsche nicht zu verschrecken. Wir setzen uns mitten in den Wald. Versuchen ganz leise zu sein, um endlich ein paar Hirsche zu hören.

Und dann hören wir es: ein lautes Röhren. Und dann noch eins. Dann ist es wieder still. Minuten ziehen sich wie Stunden, während wir dort auf dem Waldboden sitzen und warten. Plötzlich verstehe ich, was damit gemeint ist: Zeit ist relativ. Nach einer Weile will Knut König mit uns noch ein Stück weitergehen. Eine Frau sagt, dass sie doch jetzt schon zweimal das Röhren gehört hätten, was doch ganz gut sei. König gibt zu, dass eines der beiden Geräusche von ihm gekommen ist. Er habe den Brunftschrei über eine Musikbox abgespielt, um die Tiere zu animieren. Ein kleiner Dämpfer.

Mit dem Nachtsichtgerät unterwegs

Die meisten von uns versuchen nur zu hören. Einer aber, Robert heißt er, will die Hirsche auch sehen. Er erzählt, dass er einmal einem Hirsch bis auf zehn Meter nahe gekommen ist. Da habe er "ganz schön Schiss gehabt". Mit seinem Nachtsichtgerät könne er das Tier ja auch von weitem sehen.

Der zweite Versuch

Es geht weiter. An einer Wegkreuzung bleiben wir stehen. Aus der Entfernung können wir einen Brunftschrei hören. Dann wird es still. Und ein paar Sekunden später wieder ein Röhren. Hier scheinen wir einen guten Platz erwischt zu haben, denke ich und schalte mein Mikrofon ein. Immerhin will ich nicht ganz mit leeren Händen nach Hause gehen und wenigstens ein paar coole Tonaufnahmen machen.

Da man ja bekanntlich aufhören soll, wenn es am schönsten ist, sollte das auch die letzte Station unseres Abends gewesen sein. Nach zehn Minuten Fußmarsch erreichen wir den Parkplatz. Es gibt Beifall für Knut und Daphna. Ich bin jetzt ganz schön im "Hirschfieber". Das war sicherlich nicht die letzte Brunftwanderung, die ich gemacht habe. Und vielleicht fahre ich im nächsten Jahr auch mal auf die Deutsche Meisterschaft der Brunftschrei-Imitatoren.