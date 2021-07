Nach Überflutungen Hochwasserschäden an Wanderwegen in Hohnstein und Sebnitz

Nach Starkregen und Überflutungen in Teilen der Sächsischen Schweiz vergangenes Wochenende, sind die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Auch viele Wanderwege in der beliebten Urlaubsregion sind verwüstet worden und aktuell nur schwer passierbar. Die Gemeinde Hohnstein und die Stadt Sebnitz rechnen mit mehreren hunderttausend Euro an Reparaturkosten.