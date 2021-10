Für die Beseitigung der Unwetterschäden vom Juli muss in der Sächsischen Schweiz deutlich mehr Geld ausgegeben werden als zunächst angenommen. Der Bürgermeister von Bad Schandau, Thomas Kunack, rechnet mit zehn bis zwölf Millionen Euro. Zunächst hatte die Gemeinde einen halb so hohen Betrag gemeldet. Kunack sagte MDR SACHSEN: "Wir werden gewisse Baumaßnahmen in größerem Umfang vornehmen müssen." Denn letzendlich sei der Schaden noch größer, so Kunack weiter, wenn Privathaushalte oder sogar Menschenleben daran hingen.