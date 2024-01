Die AfD wird sich wie geplant mit einer Rede an der Holocaust-Gedenkveranstaltung am Sonnabend in Freital beteiligen. Darauf hat sich der Ältestenrat des Freitaler Stadtrats auf einer Sondersitzung verständigt. Wie SPD-Mitglied Harry Retz MDR SACHSEN sagte, müsse eine Demokratie das aushalten. Alle Beteiligten hofften, dass die Rede und der Tag friedlich verlaufen. Wer die Rede halten wird, sei bisher nicht klar, so Retz weiter.

Hintergrund der Sondersitzung war die Kritik am geplanten Redebeitrag der AfD beim Gedenken am 27. Januar. Wer die Rede zum Holocaust-Gedenktag hält, ist in Freital klar geregelt: Jedes Jahr ist eine andere Fraktion des Stadtrats an der Reihe. Zu der jährlichen Gedenkveranstaltung hatte die Stadt Freital im Amtsblatt vom 19. Januar 2024 eingeladen. Nachdem in der Stadtratssitzung vom 11. Januar 2024 besprochen wurde, dass ein AfD-Vertreter turnusgemäß eine Rede halten soll, regte sich Widerstand.