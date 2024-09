Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag auf einer Landstraße zwischen Lohmen und Doberzeit bei Pirna ereignet. Wie die Polizei informierte, war am Nachmittag eine Frau mit ihrem Auto in einer leichten Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Holzlaster zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge kamen durch die Wucht des Aufpralls von der Straße ab. Der mit Baumstämmen vollbeladene 40-Tonner rutschte in den Straßengraben und kippte dort mit seiner Last um.