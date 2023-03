Naturschutz-Experten in Pirna bitten bei einer Mitmachaktion darum, Licht ins Dunkel zu bringen. Denn in der Sächsischen Schweiz will man sich ein besseres Bild von einer noch recht neuen Tierart in der Region verschaffen. Es geht um die Bedornte Höhlenschrecke, die Biologen unter dem Namen Troglophilus neglectus kennen. "Das Besondere an dem komplett ungefährlichen Tier ist, es lebt im Dunkeln oder in Höhlen", sagt Biologe Raik Moritz. Der Landkreis nennt das Vorkommen der Höhlen-Schrecke gar "einen Schatz".