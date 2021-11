In den Krankenhäusern im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gibt es keine freien Intensivbetten mehr für Corona-Patienten. Das hat das Landratsamt am Dienstag mitgeteilt. Derzeit würden 27 an Covid-19 erkrankte Personen intensivmedizinisch betreut, 91 Infizierte seien auf Normalstationen untergebracht. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis stieg laut Robert-Koch-Institut auf 466. Das ist der höchste Wert in Sachsen. Landesweit sank die Inzidenz auf 284.