Kegelsport Alle Neune: Wie junge Menschen in Freital beim Kegeln abräumen wollen

15. Juni 2024, 16:30 Uhr

Kegeln verbindet Kneipenflair und Präzisionssportart. In professionellen Sportvereinen ist es bis heute weit verbreitet. Auch junge Menschen finden Freude am Kampf "Kugel gegen Kegel". MDR Sachsen hat eine Freitaler Jugendmannschaft beim Training besucht und in Erfahrung gebracht, dass es beim Kegeln nicht nur um alle Neune gehen muss.