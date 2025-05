Kaum tritt man durch den Haupteingang des Forstbotanischen Gartens Tharandt, ist man mittendrin in einer Idylle. Grün in allen Schattierungen, so weit das Auge reicht – und überall blühende Bäume. Unser Ziel ist aber ein anderes – im kleinen Tropenhaus. Und dahin muss man erst einmal den Berg hoch.