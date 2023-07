In den kommenden Wochen bringt ein Hubschrauber wieder Kalk über den Wäldern zunächst in der Sächsischen Schweiz aus.

In Sachsen werfen ab dieser Woche wieder Hubschrauber Kalk über den Wäldern ab. Bis Oktober werden nach Angaben des Staatsbetriebes Sachsenforst rund 6.000 Hektar Waldfläche von der Elbe bis zum Vogtland behandelt. Begonnen wird demnach in der Sächsischen Schweiz in den Forstrevieren Rosenthal, Bielatal, Cunnersdorf und Königstein.