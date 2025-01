Bereits zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ist am Bahnhof in Bad Schandau Benzin aus einem abgestellten Kesselwagen gelaufen. Laut Angaben von Einsatzkräften waren am Mittwochabend etwa 30 Liter Superbenzin ausgetreten. Die Feuerwehr habe rund zehn Liter auffangen können. Der betroffene Kesselwagen war nach einer vorherigen Havarie auf ein Abstellgleis verlegt worden. Der vermutete Grund für das Leck ist ein Riss in einer Leitung.