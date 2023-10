Bildrechte: mdr/xcitepress

S36 wieder frei Kinder bei schwerem Unfall nahe Freital verletzt

20. Oktober 2023, 15:28 Uhr

In den Morgenstunden ist es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem auch Kinder verletzt worden sind. Die Straße war von kurz vor 9 Uhr bis in den frühen Nachmittag hinein gesperrt.