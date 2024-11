In einer aufwendigen Rettungsaktion konnte am Donnerstagabend in Pirna ein zweijähriges Kind aus einem Schacht geborgen werden. Der Junge war auf einer Wiese in das Regensickerrohr gestürzt, das laut Polizei nur lose mit einem Plastedeckel abgedeckt war. Zweieinhalb Stunden klemmte er in drei Metern Tiefe fest.