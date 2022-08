Student erschließt neue Routen auf die Gipfel

Was kommt danach? Fällt der Bergsteiger dann in ein Loch, wenn die Sammlung komplett ist? Peter lacht. "Nein, es gibt noch genug Herausforderungen." So widmet er sich auch Erstbegehungen. Natürlich findet er in der Sächsischen Schweiz keine Felsnadel mehr, die zuvor kein Mensch entdeckt hätte. Aber der Student erklimmt die Gipfel auf neuen Wegen - die mindestens drei Meter von bekannten Kletterrouten entfernt verlaufen müssen. 50 Erstbegehungen habe er schon geschafft und vom Sächsischen Bergsteigerbund bestätigen lassen.



Bei solchen Touren, die auch nicht immer im ersten Anlauf funktionieren, hat er mehr Gepäck dabei als sonst. Bohrmaschine, Bohrer, Hammer und Ringe zum Sichern der neuen Route gehören dann zur Ausrüstung. Wie schwer eine solche Kletterausrüstung ist, vermag Peter nicht zu sagen. "Ich habe das nie gewogen." Aber es sei schon ein ordentliches Gewicht - insbesondere dann, wenn man noch eine Stunde Wanderung bis zum geplanten Felsen vor sich hat. Wer Klettern geht, muss sich vorher seine Ausrüstung sortieren und bereit sein, schwer zu tragen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Respekt vorm Berg bleibt trotz Routine

In der sächsischen Bergsteigerszene ist Peter kein Unbekannter. Allerdings gehört er nicht zu den Kletterern, die immer die ganze Welt im Internet über ihre Erfolge in Kenntnis setzen müssen. Er ist eher ein ruhiger Typ, der sein Ding mit Freunden und Familie macht.



Wenn Peter vom Klettern berichtet, merkt man schnell, dass er sehr bedacht an die Sache geht. Er ist kein Draufgänger. Vielmehr gibt er zu, dass es auch Augenblicke in der Wand gebe, die ihm schon mal Angst machten. Er hat Respekt vor der Natur, vor den Felsen - ganz besonders an den Stellen, wo er weiß, dass es nicht mehr zurück geht und er noch nicht den richtigen Plan hat, wie er den Griff für den weiteren Aufstieg ansetzen soll. Außer den üblichen Schrammen an Armen und Beinen ist dem jungen Kletterer noch nie etwas passiert. Gute Planung der Routen sei wichtig und das richtige Zusammenspiel von Kopf und Körper. Fast jedes Wochenende und oft noch häufiger ist der Student in der Sächsischen Schweiz - immer mit dem Zug. Hier klettert Peter Zuppke am Grottenwart im Alten Weg, der mit der Schwierigkeit IV angegeben ist. "Da der Spalt sehr eng ist, habe ich auf meinen Klettergurt verzichtet, um so mit dem ganzen Körper in den Kamin zu passen und sicherer klettern zu können", erklärt er. Den Gurt zog später am Seil rauf, nachdem es weiter oben geräumiger wurde. Bildrechte: Carlo Schneider

Weniger Interesse an hochalpinen Klettern

Auf die Mischung aus Feststellung und Frage, ob sein Klettern nicht ein wenig verrückt sei, lächelt Peter und meint: "Verrückt sei doch eine sympathische Beschreibung." Am liebsten klettert der Langebrücker in der Sächsischen Schweiz. Er mag die Landschaft, den Sandstein, die Felsformationen in seinem Heimatrevier, sagt er. Während viele Ausflügler nach Barbarine, Schrammsteinen, Bastei, Königstein und Lilienstein schon überlegen müssen, kennt Peter freilich alle anderen Felsen in der Region. Die meisten erkennt er auf den ersten Blick, wenn er Bilder von ihnen sieht. Auch in die angrenzende Böhmische Schweiz zieht es den Kletterer gelegentlich.



Peter hat auch schon in der Fränkischen Schweiz die dortigen Kalk- und Dolomitfelsen bestiegen, Buntsandsteine in der Pfalz erklommen und hat sich an den Felswänden nahe der schwebenden Klöster von Meteora in Griechenland ausprobiert. Nur dem hochalpinen Klettern kann er so recht nichts abgewinnen. Er mag Felsen, die er gut einschätzen und Routen, die er überblicken kann.

Schon 349 Menschen waren auf allen Gipfeln

Wenn die Besteigung der Dürrebielenadel am Sonntag klappt, wovon der Kletterer felsenfest ausgeht, will Peter die Vollendung seiner persönlichen Gipfelsammlung mit Freunden und Familie zünftig feiern. "Seiner" Sächsischen Schweiz will er treu bleiben. Dietmar Heinicke vom Sächsische Bergsteigerbund teilte mit, "nach heutigen Stand haben bisher 349 Kletterer alle 1.135 Klettergipfel der Sächsischen Schweiz bestiegen". Nicht alle waren als Vorsteiger unterwegs. Der Nächste wäre also der 350. All-Gipfel-Besteiger. Peter hat gute Chancen darauf.

Respektvoller Umgang mit der Natur