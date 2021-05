Wahrscheinlich lösten sich die Sicherungen – ein 25 Jahre alter Kletterer ist am Sonntag am Lehnsteigturm bei Schmilka abgestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Das bestätigte die Rettungsleitstelle Dresden MDR SACHSEN. Der junge Bergsteiger kletterte Sonntagvormittag im Vorstieg auf der Südseite des Zweiten Lehnsteigturms. Dabei stürzte er 15 Meter in die Tiefe. Seine beiden, als Schlingen selbst gelegten Sicherungen bremsten den Sturz nach Reporterangaben ab, wurden aber dabei herausgerissen.

Der 25-Jährige verletzte sich bei diesem Sturz so schwer, dass er nur bedingt ansprechbar war. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten am Mittag in ein Krankenhaus in Dresden. Weil das Gelände nur schwer zugänglich ist, wurde der Verletzte zusammen mit einem Luftretter an einer Winde in den Hubschrauber gezogen. Erst vor einer Woche war ein Wanderer in der Nähe rund 20 Meter abgestürzt und hatte sich ebenfalls schwer verletzt.