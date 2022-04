Die künftige Ortsumgehung der B172 in Pirna nimmt Gestalt an. Am Donnerstag wurde der Durchbruch im 300 Meter langen Kohlbergtunnel geschafft. Mit dem Bau der für 160 Millionen Euro geplanten Umgehung war im August 2017 begonnen worden. Ursprünglich sollte 2023 alles fertig sein. Allerdings kam es zu Verzögerungen. Auf einen Termin für die Vollendung des Vorhabens wollte sich die Planungsgesellschaft Deges am Donnerstag nicht festlegen.