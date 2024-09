Fünf Menschen sind am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge nahe Pirna teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war ein Trabant-Fahrer auf der B172 in Richtung Krietzschwitz unterwegs, als das Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr fuhr.

Bildrechte: Marko Förster