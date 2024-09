Neben privaten Kunstliebhabern haben sich nach dem MDR-Bericht bei Ulrike Zille auch mehrere Galerien in Dresden und Chemnitz gemeldet, die Bilder von Rainer Zille ausstellen möchten. Auch die Stadt Merseburg in Sachsen-Anhalt als Geburtsstadt des Künstlers habe Interesse gezeigt, Bilder von ihm möglicherweise in einem öffentlichen Gebäude zu zeigen. "Es hat viel an Fahrt aufgenommen. Darüber freue ich mich sehr", sagt Ulrike Zille.