Bildrechte: Solidarische Landwirtschaft Pirna-Graupa

Interview Landwirtschaft ohne Preisdruck: Gemüsepioniere starten zweite Saison in alter Gärtnerei

27. April 2025, 10:00 Uhr

Den Preisdruck rausnehmen, Nahrungsmittel selbst umweltfreundlich anbauen und konsumieren, was die Region hergibt: All das will die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) erreichen. Eine Mitstreiterin ides Projekts "Gemüseanbau in Graupa" in Pirna sieht in der alternativen Form der Landwirtschaft eine Möglichkeit, Lebensmittel unabhängig vom Druck und den Schwankungen des Marktes zu produzieren und zu verteilen.