Die Blendungen in Sachsen seien 2023 am Flugplatz Bautzen und in Leipzig registriert worden. Am 31. Mai sei ein Polizeihubschrauber in Bautzen im Landeanflug mit einem grünen Laser geblendet worden. Zudem wurde am 13. Januar ein Pilot in Leipzig attackiert. Am 8. Januar nahmen Polizeibeamte in Bautzen einen 37 Jahre alten Mann fest, der zuvor auf einen Hubschrauber gezielt hatte.