Der tödlich verletzte 22-Jährige war am Sonnabend von einem Spaziergänger in dem Park gefunden worden. Bildrechte: Marko Förster

Dem Jugendlichen wird demnach vorgeworfen, am vergangenen Freitag einen 22-jährigen in einer Parkanlage in Freital mit Messerstichen in den Bauch tödlich verletzt zu haben. Nach Angaben der Ermittler könne bei der Tat Notwehr nicht ausgeschlossen werden. Gegen den Beschuldigten bestehe daher nur ein Anfangsverdacht, weshalb gegen den Jugendlichen kein Haftbefehl erlassen wurde.