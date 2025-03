Am Mittwoch ist bei Baumfällarbeiten in der Sächsischen Schweiz ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, wurde ein 33-jähriger Arbeiter von einem umstürzenden Baum getroffen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Baum am Hang zerbrochen und auf die Straße darunter gestürzt. Dabei habe dieser den Mann getroffen. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch nicht klar, so die Polizei.