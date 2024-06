Bildrechte: Pirna ist bunt

Schulfest Proteste gegen Oberbürgermeister Tim Lochner am Pirnaer Gymnasium

07. Juni 2024, 15:10 Uhr

Ein Schulfest in Pirna hat in den vergangenen Tagen für Wirbel gesorgt. Der Grund: Der Schulleiter des Gymnasiums hatte den AfD-nahen Oberbürgermeister der Stadt zum Fest eingeladen. Dafür gab es schon im Vorfeld der Veranstaltung viel Kritik, auch Proteste waren angekündigt. Doch wie lief das Fest nach all der Aufregung ab? MDR SACHSEN hat nachgefragt.