Der Regen der Hitzegewitter am Montag hat die Einsatzkräfte in der Sächsischen Schweiz ein wenig entlastet. Die Löscharbeiten des Waldbrandes dauern am Dienstag an. Der Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Ostergebirge, Michael Geisler, sagte MDR SACHSEN, die meisten Gewitter seien westlich am Brandgebiet vorbeigezogen. Hauptniederschläge in der Region gab es in der Linie von Hohenstein bis Neustadt.