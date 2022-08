Die rund 350 Beschäftigten des Batterieherstellers Litronik in Pirna erhalten rückwirkend zum 1. Juli mehr Geld. Die Tarifparteien haben sich darauf geeinigt, die Löhne um durchschnittlich 4,8 Prozent zu erhöhen. Das hat die Industriegewerkschaft Bergau, Chemie, Energie (IGBCE) nun bestätigt. In einer Mitteilung heißt es, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Litronik gelte künftig die Entgelttabelle der Chemischen Industrie Ost. Der Tarifvertrag gilt bis zum 30. Juni 2023. Mit weiteren Entgeltbestandteilen wie Prämien entspreche der einem Lohnniveau von 85 Prozent der Fläche Chemie (Ost). In den folgenden Tarifrunden 2023 will die Gewerkschaft diese 15 Prozent-Lücke zum Flächenlohn schließen.