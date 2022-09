Der nach der tödlichen Messerattacke auf einen 20-Jährigen festgenommene Jugendliche ist wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Dresden mit. Gegen den 15-Jährigen bestehe weiterhin ein Anfangsverdacht, aber kein dringender Tatverdacht mehr, so die Begründung. "Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann eine Notwehrlage nicht ausgeschlossen werden" , heißt es in der Mitteilung. Es bestehe auch keine Fluchtgefahr.

In Pirna ist am Sonnabend zwischen 21 und 22 Uhr ein junger Mann mit einem Messer tödlich verletzt worden. Nach einem Hinweis über den Polizeinotruf hatten Einsatzkräfte am Dohnaischen Platz den schwerverletzten 20-Jährigen gefunden. Trotz ärztlicher Reanimationsversuche starb er noch am Tatort, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion. Noch in der Nacht wurde ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger in Heidenau vorläufig festgenommen.