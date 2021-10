Familienstreit Pirna: Mann nach Messerattacke verletzt im Krankenhaus

Bei einem Messerangriff in Pirna-Copitz ist am Sonntagmorgen ein 31-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Mann kam laut Polizei nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus. Der Tatverdächtige soll psychisch auffällig gewesen sein.