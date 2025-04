Bildrechte: MDR/Katrin Funke

Ausstellung DDR-Fernsehliebling "Struppi" ist Star bei Puppen-Ausstellung in Pirna

Hauptinhalt

18. April 2025, 12:00 Uhr

Figuren aus dem DDR-Kinderfernsehen wecken bei vielen Erinnerungen, wie an den lustigen Hund "Struppi" an der Seite der Fernsehfigur Taddeus Punkt alias Heinz Fülfe. Im Stadtmuseum von Pirna gibt es ab Karfreitag mit Struppi und anderen Film- und Theaterpuppen aus der Region ein Wiedersehen. MDR SACHSEN-Reporterin Katrin Funke hat sich in der Sonderausstellung umgeschaut.