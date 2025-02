In Coswig wird das Landesjugendorchester auftreten. Tenor Christoph Prégardien und Pianist Eric Schneider interpretieren in den Ballsälen Coßmannsdorf in Freital Wagners "Wesendonck-Lieder" sowie Robert Schumanns "Dichterliebe". Zum Programm gehören außerdem eine musikalische Lesung mit Tom Quaas und Ercole Nisini in Pirna und ein Konzert mit Friend 'n' Fellow für Freunde des Jazz in Weesenstein.

"Kultur vor der Haustür" erleben

Das Festival versteht Elblandia-Geschäftsführerin Mörke als Einladung an Musiker wie Publikum, "Kultur vor der Haustür" zu erleben bzw. besondere Orte in der Region über die Konzerte neu zu entdecken. Für ein geballtes Kulturerlebnis sollen Termine gebündelt werden. So gibt es Mörke zufolge beispielsweise "im April und im Mai zwei größere Blöcke mit vier, fünf Konzerten". Klassik-Fans könnten dann mit den Konzerten an mehrere Spielorte mitreisen, so die Idee.

Nicht ausgeschlossen sei, dass zu den 20 Konzert-Terminen weitere hinzukommen. "Wir wollen gerade unsere Location, wo wir auch arbeiten – nämlich die Kaserne Pirna mit dem Komplex 45 – beispielsweise mit Hauskonzerten intensiver bespielen." Die Kaserne sei inzwischen ein Ort der Kreativen mit vielen Werkstätten und Ateliers. "Für Pirna und für die Region ist das eine tolle Sache, uns liegt sie besonders am Herzen."

Ermäßigte Tickets für Anwohner und junges Publikum

Die Festival-Geschäftsführerin freut sich über die Chance, klassische Konzerte im ländlichen Raum mit hochkarätigen Künstlern organisieren zu können. Unterstützt werde das "Elblandia"-Projekt durch Fördermittel für den Kulturraum Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge. Refinanzieren ließe sich ein solches Angebot sonst nicht, betont Mörke, "schon weil viele Spielstätten gar nicht so viele Plätze hätten und weil Tickets nicht mehr als 20 bis 30 Euro kosten sollten." Für Anwohner und jüngeres Publikum, also Schüler und Studenten, seien Ermäßigungen geplant.

Christiane Mörke hat lange Erfahrung im Festival-Bereich. So verantwortete sie gemeinsam mit Karsten Blüthgen seit 2019 das Festival "Sandstein und Musik" im Elbsandsteingebirge, das ab 2025 in Regie des Fördervereins weitergeführt wird. Mörke und Blüthgen betreuen außerdem die Internationalen Schostakowitsch-Tage in Gohrisch.

Mehr zum Elblandia-Festival Das Elblandia-Festival findet vom 7.2.2025 bis 7.12.2025 an sächsischen Orten statt, "deren landschaftlicher und architektonischer Reiz besticht". Den Besuchern soll ein musikalisches Erlebnis "in schönster Harmonie mit der Umgebung" geboten werden. Kirchen wie in Königstein und Dohna, Pirna, Lohmen und Lauenstein zählen ebenso zu den Veranstaltungsorten wie Schloss Weesenstein, Barockgarten Großsedlitz, die Ballsäle Coßmannsdorf oder das Theater Meißen.