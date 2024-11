Vielfalt Deutscher Nachbarschaftspreis für "Sonnige Aussichten" in Pirna

Das Mitmach-Projekt "Sonnige Aussichten" aus Pirna-Sonnenstein hat den Deutschen Nachbarschaftspreis erhalten. Der Preis in der Kategorie Vielfalt wurde am Donnerstagabend in Berlin überreicht, wie die Nebenan.de-Stiftung mitteilte. Seit 2020 biete "Sonnige Aussichten" einen Raum für Begegnung und gemeinschaftliches Handeln. 2023 gründete sich daraus der gleichnamige Verein.

Bildrechte: Nebenan.de Stiftung Berlin