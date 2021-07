Nachwuchssuche Stadt Dohna will mit Schulprojekt Feuer für Feuerwehr entfachen

Früher haben Freiwillige Feuerwehren ihren Nachwuchs über die Arbeitsgemeinschaften Junger Brandschutzhelfer rekrutiert. Inzwischen ist die Sache schwieriger. Wer nicht in einer echten Feuerwehrfamilie groß wird, findet oft keinen Zugang zur Feuerwehr. In der Stadt Dohna hat man einen pragmatischen Lösungsansatz für das Nachwuchsproblem: In der Oberschule können sich Mädchen und Jungen zur Truppfrau beziehungsweise zum Truppmann ausbilden lassen. Der erste Jahrgang hat seine Zertifikate erhalten.