Nach der Trocken- und Hitzeperiode in den vergangenen Wochen durften in der Sächsischen Schweiz seit Freitag von 21 bis 6 Uhr der Wald und sämtliche Waldwege nicht betreten werden. Dennoch kam es zu kleineren Bränden, zuletzt am Sonntag am Pfaffenstein. Hier steht als Verursacher ein Mann im Verdacht, der trotz des Verbots dort übernachtet hatte. Nach Angaben der Nationalparkverwaltung waren 120 Kräfte im Einsatz, um den Brand zu löschen.