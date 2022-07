Wegen der hohen Waldbrandgefahr dürfen die Wälder der Sächsischen Schweiz und des Osterzgebirges seit dem 20. Juli von 21 Uhr bis 6 Uhr nicht mehr betreten werden. Doch das " Betretungsverbot " scheint noch nicht bei jedem angekommen zu sein. Bei einem Kontrollgang im Bereich des Falkensteins bei Bad Schandau entdeckten die Nationalparkwächter am Freitagabend zahlreiche Personen, die sich illegal in dem Gelände aufhielten.

Es seien vier internationale Gäste dabei gewesen sowie zwei Gäste aus Nordrhein-Westfalen. "Die kannten das Betretungsverbot alle nicht. Das sagt uns, dass wir in den sozialen Medien noch einmal daran erinnern müssen - auch auf Englisch und auf Tschechisch - um das Betretungsverbot bei den überregionalen Gästen bekannt zu machen", so Mayr, der froh war, dass niemand Feuer gemacht hatte: "Zumindest diese Einsicht scheint bei Waldbrandwarnstufe 4 mittlerweile gereift zu sein", denkt der Sprecher. Erst am Montag standen 2.500 Quadratmeter Wald unterhalb der Basteibrücke in Flammen, die mühsam gelöscht werden mussten.