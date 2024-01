Das Wildcampen im Nationalpark Sächsische Schweiz ist auch im Jahr 2024 von Februar bis Mitte Juni verboten. Wie die Nationalpark- und Forstverwaltung in Bad Schandau, der Deutsche Alpenverein (DAV) und der BUND-Landesverband am Freitag mitteilten, soll das Boofen zum Schutz der Natur in pausieren. Dadurch sollen Tiere in ihrer Setz- und Brutzeit weniger durch Ausflügler gestört werden.