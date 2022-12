Ulf Zimmermann, Leiter der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz, gibt sein Amt auf. Der 52-jährige Forstwissenschaftler werde seine Tätigkeit "auf eigenen Wunsch und aus familiären Gründen" zum 31. März beenden, erklärte das sächsischen Umweltministerium am Donnerstag in Dresden.



Zimmermann werde eine Aufgabe für den Müritz-Nationalpark annehmen, hieß weiter. Er hatte das Amt in Sachsen 2020 übernommen. Im Sommer war er in die Kritik geraten, weil er trotz der schweren Brände im Nationalpark Sächsische Schweiz seinen Urlaub fortsetzte.